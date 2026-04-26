Установка магнита на счетчик может обернуться штрафом или тюрьмой Ассоциация юристов: магнит на счетчике грозит штрафом или лишением свободы

Москва26 апр Вести.Мошенничество с электросчетчиками и водоизмерительными приборами с использованием магнитов может обернуться для россиян серьезным наказанием. Такое предупреждение сделал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, за такие действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.19 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) РФ.

Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей отметил Курбаков

Жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, отмечает РИА новости, ссылаясь на Ивана Курбакова. Запрещено использовать любые устройства или программы для искажения показаний счетчиков расхода электроэнергии. Если предметы или программы будут обнаружены, то ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет ранее выставленных счетов. Также жильцам запрещено самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, газопроводам нефтепроводам и нефтепродуктопроводам.

Штраф за нарушение запрета может составлять от 10 тысяч до 200 тысяч рублей.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием продолжил юрист

Нарушителю в этом случае может грозить штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет уже по уголовной статье 165.

Счетчик в случае выявления мошенничества придется заменить за счет виновника нарушения. В ряде случаев возможно отключение воды до устранения нарушений.

Две женщины и трое мужчин задержаны в Москве за мошенничество под видом поверки счетчиков воды, сообщала в декабре прошлого года в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Одна из фигуранток была помещена под стражу, остальные отправлены под домашний арест.