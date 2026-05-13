ФАС запретила начислять повышенные тарифы за воду задним числом

Москва13 мая Вести.В Федеральной антимонопольной службе России сообщили, что применение повышающего коэффициента за отсутствие счетчика воды к уже прошедшим периодам является незаконным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Позицию ФАС подтвердила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Поводом для разбирательств стал спор с муниципальным предприятием "Водоканал" в Калининградской области.

Организация осуществляла перерасчет платы за холодную воду и начисляла повышающий коэффициент за уже прошедшие расчетные периоды отмечается в сообщении

Калининградское УФАС России признало предприятие нарушившим антимонопольное законодательство.

