Москва13 маяВести.В Федеральной антимонопольной службе России сообщили, что применение повышающего коэффициента за отсутствие счетчика воды к уже прошедшим периодам является незаконным. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Позицию ФАС подтвердила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.
Поводом для разбирательств стал спор с муниципальным предприятием "Водоканал" в Калининградской области.
Организация осуществляла перерасчет платы за холодную воду и начисляла повышающий коэффициент за уже прошедшие расчетные периодыотмечается в сообщении
Калининградское УФАС России признало предприятие нарушившим антимонопольное законодательство.
Счетчики нужно устанавливать, чтобы контролировать потребление воды и снизить платежи в квитанции.