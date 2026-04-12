Москва12 апр Вести.Во многих регионах России с 1 апреля установили фиксированные периоды для передачи показаний счетчиков воды, чаще всего с 20-го по 25-е число каждого месяца. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что передать данные можно через портал "Госуслуги" или личный кабинет на сайте управляющей компании.

Уточнены сроки и способы передачи показаний за воду. Во многих регионах ввели четкие временные интервалы для отправки данных, так называемые "окна". Чаще всего это период с 20-го по 25-е число каждого месяца сказал Свищев

Депутат пояснил, что при пропуске сроков счет теперь будет выставляться не по нормативу, а исходя из среднего потребления за последние полгода, что позволит избежать завышенных платежей.

Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода. Это гораздо ближе к реальности. Но, конечно, лучше не забывать передавать показания вовремя, так у вас всегда будет точная сумма посоветовал собеседник агентства

