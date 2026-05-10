Изменения для собственников и арендаторов жилья вступили в силу с мая

Москва10 мая Вести.В России с 1 мая начали действовать новые правила для собственников и арендаторов жилья. Изменения затрагивают оплату коммунальных услуг и регистрационный учет по месту жительства.

За отсутствие показаний приборов учета более трех месяцев подряд (или их поверка отсрочена) плата за воду будет начисляться по нормативу с повышающими коэффициентами.

Другое значимое изменение касается порядка регистрации граждан. В соответствии с приказом МВД, теперь, в случае выявления фиктивной регистрации по месту жительства, снять россиян с учета станет намного проще. Например, чтобы инициировать эту процедуру для лиц, которые формально числятся по адресу, но фактически там не живут, собственники жилья могут подать заявление через МФЦ.

Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме, при которой аферисты незаконно сдают в аренду жилье умерших людей.