В России будут выписывать граждан с фиктивной регистрацией по месту жительства

Россиян с поддельной регистрацией будут принудительно выписывать В России будут выписывать граждан с фиктивной регистрацией по месту жительства

Москва1 мая Вести.С 1 мая в России меняется порядок снятия граждан с регистрационного учета: процедура усложняется, следует из приказа МВД, опубликованного на портале правовых актов.

Теперь лишить человека прописки можно будет только при наличии судебного решения, признающего регистрацию фиктивной. Новые правила касаются случаев, когда регистрация оформлялась без намерения фактически проживать по указанному адресу.

Если раньше вопрос могли решить по итогам внутренней проверки, то теперь основанием для снятия с учета станет только вступивший в силу приговор, постановление или решение суда, подтверждающее фиктивный характер регистрации. На основе этих документов окончательное решение о снятии с регистрационного учета будут принимать руководители органов регистрационного учета или их заместители.

Под действие новой нормы подпадают граждане, которые при оформлении регистрации предоставили ложные сведения, а также собственники и наниматели жилья, оформившие так называемую "бумажную" прописку без фактического заселения. Кроме того, норма распространяется на тех, в отношении кого уже имеются процессуальные документы, указывающие на фиктивность регистрации.