Москва19 маяВести.Размер платы за горячую воду при ее отключении должен быть перерасчитан за этот месяц, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
При отключении горячей воды плата по квитанции должна быть меньше. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж в квитанции за эту услугу может стать ниже на 33-47%отметил депутат
Он также уточнил, что за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%.
При этом отключение на 14 дней является плановым, перерасчет уже заложен в тариф. А в случае внезапного отключения более чем на сутки собственник жилья может требовать у УК перерасчета.