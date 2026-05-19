В Госдуме рассказали о снижении платы за ЖКУ летом Депутат Кошелев: при отключении горячей воды платеж за нее может снизиться на тр

Москва19 мая Вести.Размер платы за горячую воду при ее отключении должен быть перерасчитан за этот месяц, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

При отключении горячей воды плата по квитанции должна быть меньше. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж в квитанции за эту услугу может стать ниже на 33-47% отметил депутат

Он также уточнил, что за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%.

При этом отключение на 14 дней является плановым, перерасчет уже заложен в тариф. А в случае внезапного отключения более чем на сутки собственник жилья может требовать у УК перерасчета.