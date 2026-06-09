Москва9 июнВести.Сокращение рабочего дня, если температура на рабочем месте превышает норму, должно стать обязательным. Соответствующее обращение направил заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Просим вас рассмотреть возможность возврата обязательных требований по сокращению продолжительности рабочего времени при превышении установленных предельных показателей температуры воздуха на рабочих местахговорится в обращении парламентария, которое цитирует ТАСС
В настоящее время такое правило носит рекомендательный характер, однако, как пояснил Камнев, длительное нахождение в жарких помещениях может негативно отразиться на состоянии здоровья работников и производительности труда.