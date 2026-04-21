Попытка ВСУ захватить склады в Колбасне грозит экологической катастрофой Шойгу предупредил о последствиях попытки ВСУ захватить склады в Колбасне

Москва21 апр Вести.Возможная попытка боевиков ВСУ захватить склады боеприпасов в Колбасне может обернуться региональной экологической катастрофой и большим числом жертв. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В интервью газете "Комсомольская правда" он рассказал, какие будут последствия при попытке Украины завладеть арсеналом в Приднестровье.

Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба сказал Шойгу

Он добавил, что для складов в Колбасне единственным безопасным вариантом является утилизация. Вывоз боеприпасов можно было обсуждать еще десятилетия назад. Однако провести утилизацию возможно только при наличии специалистов из РФ и соответствующего оборудования.

Также Шойгу подчеркнул, что Россия со всей серьезностью относится к угрозам о взятии Приднестровья под контроль, звучащим со стороны Киева.