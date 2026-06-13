Убьет ли радиация? Эксперт раскрыл правду о снарядах с ураном Степанов: Излучение боевой части снаряда с ураном безопасно на расстоянии 20 см

Москва13 июн Вести.На расстоянии 20 сантиметров от боевой части с обедненным ураном уровень радиоактивного излучения уже не представляет угрозы для человека. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, задача данного боеприпаса – обеспечить максимальный ущерб в момент удара.

Боевая часть обедненного урана в целом это стандартная практика для подобных систем. Да, она является источником слабого излучения, о чем говорят соответствующие знаки на боевой части, но при этом даже на расстоянии 0,2 метра или 20 сантиметров для человека такое излучение не представляет никакой угрозы, но является минимальным. Поэтому задача [такого боеприпаса] - не нанести радиационное поражение и воздействие, а обеспечить максимальное проникновение и максимальный ущерб от удара отметил Степанов

Эксперт добавил, что по-другому это называется "запреградное разрушение".