Москва13 июн Вести.Применение обедненного урана в бронебойных снарядах повышает их пробивную способность. При этом такие боеприпасы не относятся к ядерному оружию. Об этом ИС "Вести" рассказал разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов.

Эксперт пояснил, что эффективность обедненного урана объясняется его высокой плотностью, что влияет на вес боеприпаса.

Бронебойные снаряды чем хороши с точки зрения использования обедненного урана? Тем, что он занимает меньший объем, при этом дает больший вес. Да, в бронебойном снаряде он имеет очень высокую плотность по сравнению с другими металлами. Естественно, его пробивная способность становится выше при одинаковых весовых габаритах, такое использование возможно и допускается. При этом ядерного радиоактивного следа за собой оно не оставляет рассказал Потапов

Эксперт подчеркнул, что радиоактивные изотопы в таких боеприпасах отсутствуют.