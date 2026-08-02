На российского робота поставили лазер для выжигания мин и снарядов

Робота вооружили лазерной пушкой для стрельбы по минам На российского робота поставили лазер для выжигания мин и снарядов

Москва2 авг Вести.На российского наземного робота "Курьер" поставили лазерный излучатель для уничтожения взрывоопасных предметов на расстоянии. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал эксперт программа "Кулибин-клуб" Олег Заремба.

Он добавил, что лазер позволяет буквально выжигать взрывчатку внутри мины или неразорвавшегося боеприпаса, не провоцируя детонацию. Это важно, когда нужно обезвреживать опасные предметы в городской черте, добавил Заремба.

Установка лазерного разминирования при помощи высокомощного луча когерентного излучения разрушает боеприпас без подрыва, даже если эта мина лежит на каком-то углублении под землей. Вот этот кирпич хорошо демонстрирует, что даже 10-сантиметровый слой керамики прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде рассказал эксперт

Он также отметил, что современные турели позволяют достаточно долго удерживать луч лазера на предмете, причем даже на дистанции в несколько километров.

Ранее специалисты Военного университета имени Александра Невского пояснили, почему лазер так и не стал массовым оружием на поле боя. Одна из главных причин – зависимость от погоды, так как туман, дождь и пыль сильно рассеивают и ослабляют лазерный луч. Кроме того, подобное оружие потребляет огромное количество энергии.