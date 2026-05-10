Саперы разминируют территорию ДНР с помощью "электромагнитной пушки" Российские саперы применили "электромагнитную пушку" в ДНР

Москва10 мая Вести.В освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики саперы применили наземный роботизированный технический комплекс "Курьер" с устройством для создания мощного электромагнитного поля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Саперы группировки войск "Центр" применяют такой вид оружия при работе в городских кварталах, дорожных участках и других районах местности в населенных пунктах, которые недавно перешли под контроль российских войск.

Наибольшую эффективность электромагнитное устройство показывает при дистанционном обезвреживании фугасов и противопехотных мин с магнитными датчиками цели, которыми противник активно минирует жилые кварталы, дороги и объекты инфраструктуры говорится в сообщении ведомства

Так называемая электромагнитная пушка генерирует импульс, который инициирует срабатывание магнитных датчиков взрывателей противника на безопасном удалении от военнослужащих.

Управление "Курьером" осуществляется дистанционно, что исключает поражение личного состава при подрыве боеприпасов. После применения "Курьера" территория зачищается с помощью миноискателей.

Ранее сообщалось, что накануне 9 Мая "Уралвагонзавод" поставил модернизированные танки Т-90М, Т-80БВМ и 72Б3М российской армии.