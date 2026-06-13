Москва13 июнВести.Истерия Украины по поводу обедненного урана не оправдана, заражение возможно лишь от сотен таких боеприпасов в одном месте. Об этом ИС "Вести" заявил разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов.
Как отметил эксперт, эффект заражения территории радиацией от ракеты близок к нулевому.
Радиационный фон при полете на высоте в 10 тысяч метров, он может быть существенно выше, чем радиационный фон от одной ракеты с обедненным ураном. Эффект заражения территории ракеты с обедненным ураном, он около нулевой. Поэтому такая истерия, которая сейчас разгоняется в сетях со стороны Украины, она абсолютно не оправдана. Единственный возможный способ заражения, действительности заражения, с которым придется работать и его очищать, это пример десятков или сотен таких ракет в одном местерассказал Потапов
В качестве примера эксперт привел Югославию, где США бомбили территорию множеством боеприпасов с обедненным ураном, и там действительно произошло заражение.