Эксперт Потапов: истерия Украины по поводу обедненного урана не оправдана Потапов рассказал про истерию Украины по поводу обедненного урана

Москва13 июн Вести.Истерия Украины по поводу обедненного урана не оправдана, заражение возможно лишь от сотен таких боеприпасов в одном месте. Об этом ИС "Вести" заявил разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов.

Как отметил эксперт, эффект заражения территории радиацией от ракеты близок к нулевому.

Радиационный фон при полете на высоте в 10 тысяч метров, он может быть существенно выше, чем радиационный фон от одной ракеты с обедненным ураном. Эффект заражения территории ракеты с обедненным ураном, он около нулевой. Поэтому такая истерия, которая сейчас разгоняется в сетях со стороны Украины, она абсолютно не оправдана. Единственный возможный способ заражения, действительности заражения, с которым придется работать и его очищать, это пример десятков или сотен таких ракет в одном месте рассказал Потапов

В качестве примера эксперт привел Югославию, где США бомбили территорию множеством боеприпасов с обедненным ураном, и там действительно произошло заражение.