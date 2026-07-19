Нарколог: алкоголизм – болезнь, которую можно и нужно лечить

Врач-нарколог развеял мифы об алкогольной зависимости Нарколог: алкоголизм – болезнь, которую можно и нужно лечить

Москва19 июл Вести.Вокруг темы алкогольной зависимости остается множество мифов. Врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин в беседе с "Чемпионатом" рассказал о распространенных заблуждениях.

По его словам, алкоголизм – это хроническое заболевание головного мозга, а не слабость воли.

Бытует мнение, что алкоголь полезен для здоровья, а бокал красного вина за ужином укрепляет сердце. Однако, по данным исследований, безопасной дозы алкоголя не существует. Даже скромные дозы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и поражений печени.

Тюрин напомнил, что ресвератрол, за который хвалят красное вино, можно получить из винограда, ягод или орехов без вреда для организма.

Вторым мифом специалист назвал помощь алкоголя в расслаблении. По словам нарколога, использование спиртного как инструмента для снятия стресса – дорога к зависимости, поскольку мозг запоминает быстрый способ получить вознаграждение, а навык справляться с эмоциями другими способами атрофируется.

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Он подчеркнул, что алкоголизм – не вопрос морали, а хроническое заболевание, сопровождающееся структурными изменениями мозга.

Лечение требует профессиональной помощи, а не осуждения отметил специалист

Еще одним мифом является утверждение о том, что устойчивость к алкоголю – это хорошо.

По его словам, повышенная устойчивость к спиртному, обусловленная генетически высокой активностью ферментов, – фактор риска, так как люди не чувствуют опасный предел и незаметно увеличивают дозы, что может быстро привести к зависимости.

Нарколог также отметил опасность пива и коктейлей. По его словам, это одни из самых коварных напитков. Так, 0,5 литра пива эквивалентны 50-60 мл водки. Ежедневное употребление двух литров пива – это 200 мл чистого спирта, что быстро приводит к зависимости.

Тюрин также назвал мифом мнение о том, что алкоголизм неизлечим. Он подчеркнул, что это фатальное заблуждение.

Алкоголизм – это не слабость и не распущенность. Это болезнь, которую можно и нужно лечить. И первый шаг к выздоровлению – признать проблему и обратиться к специалисту резюмировал врач

Ранее нарколог назвал три привычки, которые могут привести к алкоголизму.