Диетолог Солнцева: мужчина может употребить до двух бутылок пива в день

Стали известны безопасные дозы алкоголя для мужчин и женщин Диетолог Солнцева: мужчина может употребить до двух бутылок пива в день

Москва7 мая Вести.Безопасной дозы алкоголя нет, однако существует допустимое количество спирта в день, для мужчин это не более двух бутылок пива, сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога, терапевта, научного сотрудника лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяну Солнцеву.

Она уточнила, что ВОЗ называет допустимой дозы 20-30 грамм чистого спирта для женщин и 30-40 для мужчин.

Безопасных доз алкоголя не существует. Сегодня у нас такой лозунг. Но есть то, что Всемирная организация здравоохранения описывает как допустимые дозы. Женщине допустимо до 20-30 грамм чистого спирта в день, а мужчине 30-40 сказала врач

Она уточнила, что 10 грамм чистого спирта – это порядка 150 мл сухого вина или 250 мл пива.