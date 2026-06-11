Москва11 июнВести.Безопасная разовая порция фруктов для здоровых людей составляет примерно 200 граммов, сообщил ТАСС доцент кафедры медицинской элементологии Андрей Скальный.
Женщинам рекомендуется съедать 150-200 граммов фруктов за один раз, мужчинам - 200-250 граммовсказал Скальный
Он отметил, что значительное единовременное употребление фруктов может нагружать печень. За день можно съесть 3-4 порции фруктов.
Он добавил, что людям с заболеваниями ЖКТ лучше выбирать некислые, умеренно сладкие фрукты, отдавать предпочтение термически обработанным фруктам. При появлении недомоганий после употребления фруктов следует обратиться к врачу.