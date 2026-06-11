Врач: безопасная порция фруктов для здоровых людей в день составляет 200 граммов

Россиянам назвали безопасную порцию фруктов в день Врач: безопасная порция фруктов для здоровых людей в день составляет 200 граммов

Москва11 июн Вести.Безопасная разовая порция фруктов для здоровых людей составляет примерно 200 граммов, сообщил ТАСС доцент кафедры медицинской элементологии Андрей Скальный.

Женщинам рекомендуется съедать 150-200 граммов фруктов за один раз, мужчинам - 200-250 граммов сказал Скальный

Он отметил, что значительное единовременное употребление фруктов может нагружать печень. За день можно съесть 3-4 порции фруктов.

Он добавил, что людям с заболеваниями ЖКТ лучше выбирать некислые, умеренно сладкие фрукты, отдавать предпочтение термически обработанным фруктам. При появлении недомоганий после употребления фруктов следует обратиться к врачу.