Диетолог Подчиненова: в день рекомендуется 2-3 порции до 100 граммов черешни

Врач рассказала, сколько порций черешни можно съесть в день Диетолог Подчиненова: в день рекомендуется 2-3 порции до 100 граммов черешни

Москва15 июн Вести.Взрослый в день при хорошей переносимости может употреблять 2-3 порции до 100 граммов черешни, заявила ТАСС эндокринолог и диетолог замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

Рекомендуется покупать ягоды в сезон: в России он длится с конца мая по конец июля.

Я думаю, 2-3 порции в день допустимо взрослому человеку при хорошей переносимости. Одна порция составляет около 80-100 граммов сказала эксперт

Она добавила, что детям до 3 лет можно буквально несколько ягод и обязательно без косточек.

Врач подчеркнула, что даже у здорового человека избыточное потребление черешни может привести к диарее. С осторожностью нужно быть людям с сахарным диабетом, с заболеваниями ЖКТ и аллергией.