Общество врачей РФ советует есть не больше 500 грамм черешни в день

Общество врачей РФ назвало безопасный объем потребления черешни Общество врачей РФ советует есть не больше 500 грамм черешни в день

Москва9 июл Вести.Людям без жалоб на состояние здоровья рекомендовано есть не более 500 грамм черешни в день и не более 250 граммов ягод за один раз. Об этом заявил доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

По его словам, которые приводит ТАСС, черешня очень полезна, так как в ней содержатся различные нутриенты.

Оптимально за один раз употреблять 150-250 г черешни. Это примерно одна большая миска или 20-30 ягод среднего размера. А за день - 300-500 г сказал Праздников

Вице-президент Общества врачей РФ подчеркнул, что употреблять черешню нужно с умом, так как в ягоде содержится много сахаров, клетчатки и сорбита, которые в больших дозах могут вызвать дискомфорт.

21 июня врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что родители могут начинать предлагать детям ягоды черешни начиная с трехлетнего возраста. Однако стоит помнить, что у ребенка может возникнуть аллергическая реакция.