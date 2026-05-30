Эластичный черешок и зеленые листики: как правильно выбирать черешню и клубнику Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники и черешни

Москва30 мая Вести.В Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке клубники и черешни.

В ведомстве советуют приобретать их только у официальных продавцов и напоминают, что покупатель имеет право требовать документы, подтверждающие качество продукции, а также информацию о месте и условиях произрастания ягод.

Кроме того, стоит обратить внимание на внешний вид.

Клубника должна быть сухой, без признаков гниения или плесени, а ее цвет – однородный, насыщенный ярко‑красный, без белых или зеленых пятен. Кроме того, сама поверхность ягоды должна быть гладкой, упругой и блестящей – без вмятин и повреждений.

Зеленые листики вокруг ягоды – это признак свежести говорится в публикации Роспотребнадзора в Telegram-канале

Кроме того, у спелой клубники – насыщенный, характерный ягодный аромат.

В ведомстве также советуют отдавать предпочтение ягодам примерно одинакового размера. Это значит, что партия – одного сорта.

Что касается выбора черешни, то лучше отказаться от покупки ягод с вмятинами, трещинами и другими повреждениями на кожице.

Черешок должен быть зеленым и эластичным предупреждает ведомство

Его отсутствие может привести к попаданию грязи и микробов в место крепления, а сухие или потемневшие черешки говорят о долгом хранении или перезрелости.

В ведомстве также отметили, что самый вкусный и полезный урожай этих ягод – с конца июня и до середины июля.

Кроме того, надо помнить, что ягоды быстро портятся, поэтому лучше покупать столько, сколько будет съедено в ближайшие дни, а хранить их надо без мытья в холодильнике в бумажном пакете или пластиковом контейнере.

Перед употреблением ягоды надо перебрать и тщательно промыть в дуршлаге.