Москва5 апр Вести.Эксперты Роскачества поделились рекомендациями по выбору натурального меда, чтобы потребители могли легко отличить качественный продукт от подделок. Их публикует пресс-служба организации.

При покупке стоит сразу оценить внешний вид: цвет зависит от сорта. Цветочный мед обычно светло-желтый, липовый — янтарный, гречишный — с коричневатыми оттенками. Натуральный свежий мед выглядит прозрачным, без осадка или мутности.

Засахаривание прошлогоднего продукта — естественный процесс, не вызывающий подозрений. Чтобы проверить вязкость жидкого меда, достаточно медленно поворачивать банку: качественный мед "будет плавно перетекать от стенки к стенке, не капая резко".

Обязательно прочитайте этикетку — год сбора и дата упаковки укажут на свежесть. Надежным подтверждением качества служит российский "Знак качества" на упаковке. Он гарантирует прохождение строгих тестов и соответствие повышенным стандартам. В России таким знаком отмечены восемь сортов меда.

Если есть шанс попробовать продукт, обратите внимание на вкус. Посторонние оттенки вроде карамели (признак перегрева) или кислинки (начало брожения) — повод насторожиться. Легкая горечь в гречишном или каштановом меде вполне допустима.

Для длительного сохранения свойств храните мед в темном прохладном месте при температуре не выше 20 градусов. В хорошо укупоренной таре он сохраняется до года, в герметичной — до двух лет.