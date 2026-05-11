Москва11 мая Вести.Хороший растворимый кофе имеет светло-коричневый оттенок и полностью растворяется в воде любой температуры. Об этом рассказал директор по маркетингу кофейной компании Сергей Митрофанов в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, как отличить качественный продукт от плохого.

Качество растворимого кофе можно определить еще до приготовления: он имеет светло-коричневый, карамельный оттенок. Более темный цвет может говорить о горьком вкусе и менее выраженном аромате цитирует его агентство

Приготовляя напиток, нужно обратить внимание на наличие осадка. Если кофе не растворился в воде полностью – возможно, в нем есть примеси.

Также Митрофанов посоветовал оценить аромат напитка – он должен быть естественным. Если улавливаются фруктовые или карамельные ноты, значит есть добавки, которые иногда маскируют пересушенный кофе с древесным или горелым запахом.