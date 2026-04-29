Кофеин вызывает тахикардию и "туман" в голове из-за сужения сосудов мозга

Эксперт Умнов: кофе вызывает тахикардию и сужает сосуды мозга Кофеин вызывает тахикардию и "туман" в голове из-за сужения сосудов мозга

Москва29 апр Вести.Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, почему кофеин провоцирует учащенное сердцебиение и ощущение "тумана" в голове.

Воздействие кофеина приводит к большому выбросу надпочечниками "гормонов стресса" — адреналина и норадреналина, вследствие чего учащается сердцебиение и сужаются сосуды головного мозга​​​. Из-за ухудшения кровотока мозг получает меньше кислорода — отсюда ощущение мутности, "тумана" в голове пояснил он в беседе с изданием "Газета.Ru"

По словам специалиста, людям с повышенной чувствительностью к кофеину стоит снизить порцию напитка, предпочесть арабику робусте, добавлять молоко с сахаром для смягчения эффекта или выбрать вариант без кофеина, если отказаться от кофе полностью не хочется.

Умнов предупредил: при проблемах с сердцем и сосудами регулярный прием кофеина чреват резкими колебаниями давления и обострениями. Если в анамнезе есть гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца, то регулярное или чрезмерное употребление кофе приводит к тахикардим и скачкам давления, а "дозы более 300-400 миллиграммов в сутки (около 3-4 стандартных чашек) способны вызвать состояние тревоги, тремор рук, сердцебиение, аритмию и спутанность сознания".

Если реакция на кофе стала необычной, это сигнал возможных скрытых сердечно-сосудистых нарушений — повод посетить терапевта или кардиолога, подчеркнул Умнов.