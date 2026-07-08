Кардиолог Пронин: не все умные гаджеты помогают обнаружить проблемы с сердцем

Кардиолог Пронин назвал способы поймать скрытое нарушение ритма сердца Кардиолог Пронин: не все умные гаджеты помогают обнаружить проблемы с сердцем

Москва8 июл Вести.Не на все умные гаджеты можно полагаться в вопросе обнаружение проблем с ритмом сердца. Все зависит от модели и производителя устройства, предупредил заведующий кардиологическим отделением ФЦМН ФМБА России, врач-кардиолог высшей категории, д.м.н. Андрей Пронин.

По его словам, которые приводит KP.RU, человек часто видит на устройстве повышенный пульс и начинает накручивать себя.

Такие устройства хорошо помогают отслеживать, как часто и когда именно начинается аритмия - время начала, частоту эпизодов. … Но все сильно зависит от производителя и конкретной модели сказал Пронин

Кардиолог подчеркнул, что, если умное устройство зафиксировало серьезные проблемы, лучше перепровериться на медицинском оборудовании.

Ранее сообщалось, что слива, клюква, ежевика, зеленый чай и бобовые полезнее всего для поддержания здоровья сердца.