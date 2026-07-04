Москва4 июлВести.Ультразвуковое исследование (УЗИ) нужно проводить только по рекомендации специалиста, так как во время обследования могут быть обнаружены "находки неясной клинической значимости". Об этом ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.
Он напомнил, что УЗИ не входит в список мероприятий программы диспансеризации здорового человека.
Врачи всегда говорят: "Не надо идти, если нет [поводов]". Просто давайте посмотрим: есть почка – давайте посмотрим, есть печень – давайте. Это не диспансеризация. Ультразвук не входит в диспансеризацию здорового человека. Это диагностический метод, уточняющий диагностическую концепциюнапомнил он
Ранее Мясников раскритиковал решение Минздрава РФ сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) доступным обследованием без назначения лечащего врача.