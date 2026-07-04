Доктор Мясников объяснил, почему не нужно делать УЗИ без направления врача

Доктор Мясников объяснил, почему не стоит делать УЗИ без направления специалиста Доктор Мясников объяснил, почему не нужно делать УЗИ без направления врача

Москва4 июл Вести.Ультразвуковое исследование (УЗИ) нужно проводить только по рекомендации специалиста, так как во время обследования могут быть обнаружены "находки неясной клинической значимости". Об этом ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Он напомнил, что УЗИ не входит в список мероприятий программы диспансеризации здорового человека.

Врачи всегда говорят: "Не надо идти, если нет [поводов]". Просто давайте посмотрим: есть почка – давайте посмотрим, есть печень – давайте. Это не диспансеризация. Ультразвук не входит в диспансеризацию здорового человека. Это диагностический метод, уточняющий диагностическую концепцию напомнил он

Ранее Мясников раскритиковал решение Минздрава РФ сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) доступным обследованием без назначения лечащего врача.