Москва22 июнВести.Магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача можно будет сделать только в платных клиниках с 1 сентября. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
По его словам, в бесплатных поликлиниках медицинская помощь может оказываться только при наличии соответствующих показаний по направлению врача.
В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТсказал Камкин
Замминистра уточнил, что показания и противопоказания к проведению МРТ определяются врачом-рентгенологом.
Ранее Минздрав изменил стандарт лечения панических атак и утвердил обновленный стандарт оказания медицинской помощи детям с ожирением.