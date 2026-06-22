В Минздраве заявили о доступности МРТ без направления только в частных клиниках

Минздрав РФ: МРТ без направления врача будет возможна только в частных клиниках В Минздраве заявили о доступности МРТ без направления только в частных клиниках

Москва22 июн Вести.Магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача можно будет сделать только в платных клиниках с 1 сентября. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.

По его словам, в бесплатных поликлиниках медицинская помощь может оказываться только при наличии соответствующих показаний по направлению врача.

В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ сказал Камкин

Замминистра уточнил, что показания и противопоказания к проведению МРТ определяются врачом-рентгенологом.

Ранее Минздрав изменил стандарт лечения панических атак и утвердил обновленный стандарт оказания медицинской помощи детям с ожирением.