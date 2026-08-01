Москва1 авгВести.Создание российского аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) должны завершить в следующем году. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле глава правительства осмотрел установленный аппарат МРТ.
Мишустин поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, как продвигается работа над российским аналогом.
Глава Минздрава в ответ сообщил, что разработкой аппарата занимается Росатом. По его словам, завершить работы планируется в следующем году.
Вот расскажите. Чтобы в следующем году был свой МРТсказал премьер
Ранее сообщалось, что российская онковакцина показала положительный результат. У первого пациента с раком кожи сформировался хороший иммунный ответ к ряду индивидуальных антигенов опухоли.