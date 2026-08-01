Мишустин поручил завершить создание российского аппарата МРТ в 2027 году

Мишустин потребовал создать отечественный аппарат МРТ в 2027 году Мишустин поручил завершить создание российского аппарата МРТ в 2027 году

Москва1 авг Вести.Создание российского аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) должны завершить в следующем году. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле глава правительства осмотрел установленный аппарат МРТ.

Мишустин поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, как продвигается работа над российским аналогом.

Глава Минздрава в ответ сообщил, что разработкой аппарата занимается Росатом. По его словам, завершить работы планируется в следующем году.

Вот расскажите. Чтобы в следующем году был свой МРТ сказал премьер

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