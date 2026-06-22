МРТ с 1 сентября в России можно будет делать без направления врача

С 1 сентября МРТ можно будет делать без направления врача МРТ с 1 сентября в России можно будет делать без направления врача

Москва22 июн Вести.Магнитно-резонансную томографию (МРТ) в России с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача, следует из документа Министерства здравоохранения РФ, выдержку из которого цитирует ТАСС.

МРТ — это исследование, позволяющее получить изображения любых отделов тела человека в любой плоскости с высочайшей контрастностью мягких тканей. В отличие от компьютерной томографии (КТ), этот вид исследования полностью лишен лучевой нагрузки: вместо рентгеновских лучей используются переменные магнитные поля и радиочастотные импульсы.

Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки) говорится в документе

Уточняется, что для остальных видов рентгенологических исследований направление по-прежнему необходимо.

МРТ, как правило, назначается для диагностики патологий центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов.

Ранее Минздрав изменил стандарт лечения панических атак и утвердил обновленный стандарт оказания медицинской помощи детям с ожирением.