Москва22 июнВести.Магнитно-резонансную томографию (МРТ) в России с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача, следует из документа Министерства здравоохранения РФ, выдержку из которого цитирует ТАСС.
МРТ — это исследование, позволяющее получить изображения любых отделов тела человека в любой плоскости с высочайшей контрастностью мягких тканей. В отличие от компьютерной томографии (КТ), этот вид исследования полностью лишен лучевой нагрузки: вместо рентгеновских лучей используются переменные магнитные поля и радиочастотные импульсы.
Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)говорится в документе
Уточняется, что для остальных видов рентгенологических исследований направление по-прежнему необходимо.
МРТ, как правило, назначается для диагностики патологий центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов.
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