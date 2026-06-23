Москва23 июн Вести.Врач и телеведующий Александр Мясников в беседе с НСН назвал неправильным решение Минздрава сделать МРТ доступным без назначения лечащего врача.

По его мнению, МРТ может показать результат, который пациент не сможет правильно расшифровать, поэтому такое исследование нужно проводить только по рекомендации специалиста.

Неоправданное проведение любого инструментального обследования ведет к выявлению массы находок неясной клинической значимости. То есть мы видим что-то, а объяснить не можем… Предложение Минздрава абсолютно неправильно с медицинской точки зрения цитирует Мясникова издание

Например, при головной боли или боли в спине, как пояснил телеведущий, в первые шесть недель подобные исследования не проводятся, потому что это никак не влияет на тактику лечения. К тому же расходы на уточнение полученных после МРТ диагнозов в итоге могут превысить затраты на лечение серьезных болезней.

С 1 сентября пациенты в России смогут проводить МРТ без назначения лечащего врача. Сейчас же МРТ по ОМС можно сделать только после того, как терапевт или профильный специалист даст направление.