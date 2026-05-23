Врач Мясников предупредил об опасности головной боли, которая будит по ночам Врач Мясников считает красным флагом головную боль, которая будит по ночам

Москва23 мая Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников назвал красным флагом головную боль, которая может разбудить человека ночью. Об этом он сказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

По его словам, у врачей есть список красных флагов, которые свидетельствуют о проблемах со здоровьем.

Если головная боль будит вас ночью впервые в жизни. Если это головная боль, которую вы описываете как самую ужасную головную боль в жизни сказал Мясников

Он добавил, что угрозу для здоровья также может представлять боль, которая усиливается или ослабевает при смене положения тела. При этом Мясников рекомендовал обратиться к врачу, если недомогание сопровождается нарушениями речи или онемением частей тела.

Он пояснил, что такие симптомы могут свидетельствовать об опухоли, опасной инфекции или аневризме сосудов головного мозга.