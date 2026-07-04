Москва4 июл Вести.При появлении головной боли человек, как правило, не пытается выяснить ее происхождение и не обращается к врачам для постановки точного диагноза. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

При регулярных головных болях человек начинает употреблять обезболивающие препараты, которые могут только усугубить ситуацию, отметил он.

Если вы принимаете обезболивающее больше, чем 15 таблеток в месяц, то есть через день, вы получаете еще одну разновидность головной боли: головная боль медикаментозная. … Перестраиваются болевые рецепторы и начинают все время генерировать боль сами по себе, непонятно почему, в голове объяснил Мясников

Еще одна частая ошибка состоит в том, что пациент, уже обратившийся за помощью к врачу, настаивает на проведении компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). По словам Мясникова, эти виды исследований нужны только при определенных симптомах.

Головная боль самая сильная в моей жизни. Второе, будит ночью; головная боль возникает по ночам. Третье, [возникла] первый раз в жизни, когда случается первый раз. Если головная боль усиливается при кашле, перемене положения тела. Пятое, неврологическая симптоматика: повисла губа, дизартрия – стал плохо произносить, слабость в руке. Это все, когда вы не можете ждать, когда вам действительно надо срочно идти на КТ, МРТ рассказал он

Ранее невролог объяснила, из-за чего возникает самый редкий вид головной боли – кластерная. Такая боль появляется в области глаза, лба, носа, отличается большой интенсивностью, при этом приступ кратковременный, длится около 30 секунд.