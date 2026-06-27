Москва27 июн Вести.Препараты для снижения кислотности желудка могут не работать из-за ошибок в их применении, рассказал ИС "Вести" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

На протяжении последних десятилетий наиболее эффективными ингибиторами протонной помпы (ИПП), которые применяют при болезни органов ЖКТ, показала себя препараты из группы "празолов".

Но празолы не лекарства, а пролекарства. Чтобы они заработали, нужно кислое содержимое желудка. Практический вывод: если вы приняли лекарство натощак, оно работать будет. Если вы что-то съели и приняли его через какое-то время после еды, оно работать не будет, потому что нуждается в кислом содержимом, чтобы активироваться и начать дальше эту кислоту блокировать. Вы не можете принять соду, вы не можете принять этот препарат для снижения неприятной симптоматики, а потом сверху выпить лекарство. Не получится. не будет работать сказал Мясников

На смену препаратам группы "празолы" приходит новейший ингибитор секреции. Речь идет о калий-конкурентном блокаторе кислоты.

Он намного более активен, чем празолы. И когда есть кислотный прорыв [в желудке] ночью, когда нужен быстрый эффект, то калий-конкурентные подавители кислот выходят вперед. Но на самом деле у него есть недостаток – препарат не везде доступен, он дорогой. Но я думаю, мы потихонечку идем в сторону того, что препараты класса калий-конкурентных подавителей кислоты будут замещать старые-добрые празолы, которым сегодня исполняется почти уже 30 лет в активной клинической практике добавил он

Ранее Мясников назвал неправильным решение Минздрава сделать МРТ доступным без назначения лечащего врача.