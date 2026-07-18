Москва18 июл Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ № 71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников дал советы, которые помогут облегчить утро после бурного застолья и большого количества выпитого алкоголя.

По словам доктора, тяжесть похмелья зависит от уровня накопления токсичных продуктов распада алкоголя, а у 8% людей есть врожденный недостаток фермента, расщепляющего ацетальдегид, который образуется при распаде спирта в организме.

Все зависит от уровня накопления ацетальдегида и других токсичных продуктов распада. Кстати, около 8% людей имеют врожденный недостаток фермента, расщепляющего ацетальдегид. Они более подвержены токсичным этим продуктам. Кстати, это те люди, у которых при приеме алкоголя краснеет лицо и шея идет пятнами. Вот у них есть такая особенность сказал Мясников

Мясников пояснил, что предрасположенность к тяжелому похмелью может быть связана с генетическими особенностями, а также на тяжесть состояния могут влиять такие факторы как атмосферное давление, качество воздуха и общая экологическая обстановка.

Если вы не можете справиться со своей привычкой и понимаете, что нагрузка будет чересчур, есть средство на основе метадоксина, которое ускоряет освобождение организма от ацетальдегида и других токсичных продуктов распада алкоголя. Удобная вещь. Тут единственное, что метадоксин применяется до возлияния и потом после. Тогда это может хорошо работать, освобождать от симптомов похмелья… Таблетка метадоксина удобная, помогает человеку меньше пьянеть, быстрее трезветь, и может освободить от симптомов похмелья. Метадоксин не зря называют, знаете, "таблеткой разведчика". Потому что вроде как пьешь наравне, а пьянеешь меньше. Пока вы спите, алкоголь выводится из крови под влиянием метадоксина, и просыпаетесь вы относительно со свежей головой заявил Мясников

Врач отметил, что прием методоксина курсом снижает влечение к алкоголю.

Ранее Мясников дал советы по тому, как защитить себя от рака кожи.