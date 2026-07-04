Доктор Мясников рассказал, как не опускать руки, когда хочется все бросить Доктор Мясников дал совет, как бороться с апатией и эмоциональным выгоранием

Москва4 июл Вести.Самый главный навык в жизни – научиться делать те вещи, которые тебе неприятны и трудны. Это умение необходимо осваивать еще со школьной скамьи. Такой совет родителям дал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью ИС "Вести".

По его словам, для сохранения концентрации и настроя необходимо ставить перед собой цели, которые не позволяли бы опустить руки и все бросить.

Цель – надо понимать, ради чего ты живешь и как ты собираешься жить. И вот самое главное родителям объяснить вот эту цель. … И все эти трудности с математикой, с чем-то еще, – это не для того, чтоб знал математику, а тебя учат делать те вещи, которые тебе неприятны и трудны. Это самый главный в жизни навык – делать то, что ты не хочешь; то, что тебе тяжело объяснил Мясников

Ранее россиянам рассказали, что ощущение раздражительности, усталости, опустошения и появление цинизма могут быть признаками эмоционального выгорания.