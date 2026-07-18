Москва18 июл Вести.Необходимо ценить каждую секунду своей жизни, так как она скоротечна. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Мы прожигаем жизнь, мы перетираем время. Мы идем по жизни, не замечая ее. Мы делаем какие-то автоматические вещи, а время идет мимо нас. Мы не можем остановиться, посмотреть на солнце, на звезды, на красивых людей, животных … Я понимаю, что вот эта минута закончится … и это меня, конечно, подвигает на какие-то вещи, которые, наверное, бы я в другом состоянии не делал. Я ввязываюсь во все авантюры, во все походы сказал он

Также врач добавил, что перестал жить от события до события.

Я перестал чего-то ожидать. Я живу сегодня, и вам советую. Вот это жизнь на автоматизме, чтоб скорее прошло … жизнь не резиновая. Живите сегодняшним днем … Спешите жить и не пропускайте на автомате часы, минуты, секунды своей жизни. Очень время летит с такой скоростью, я обернусь – год прошел … Каждая секунда она твоя. Ты должен только ее понимать и воспринимать. Тогда у нас горизонты расширяются, и жизнь становится куда ярче и интереснее сказал он

Ранее Александр Мясников заявил, что самый главный навык в жизни – научиться делать те вещи, которые тебе неприятны и трудны.