Врач Мясников призвал не сдавать анализ на витамин D просто так Врач Мясников посоветовал не сдавать анализ на витамин D без необходимости

Москва8 июн Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам не сдавать анализ на витамин D, если в этом нет необходимости. Он сказал об этом в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Не делайте просто так анализ крови на витамин D. Не нужно, если у вас нет клиники, нет мышечной боли, проблем с костями и так далее заверил врач

Он подчеркнул, что этот витамин, в отличие от других, можно принимать всем. Особенно важно его пить детям, беременным женщинам и пожилым людям.