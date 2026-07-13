Москва13 июл Вести.80% населения России испытывают дефицит тех или иных витаминов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил член Центрального штаба Народного фронта, профессор Сеченовского университета, педиатр, аллерголог-иммунолог, пульмонолог Павел Бережанский.

Врач подчеркнул важность верно подобранных биологических добавок и продуктов для поддержания здоровья.

К сожалению, у нас 80% населения живут в дефицитных состояниях по тем или иным витаминам. Витамины D, железодефицитное состояние – это процентов 30-40 населения. Йододефицитное состояние. С этим действительно надо заниматься и работать, это профилактика – основа здоровья сказал Бережанский

Ранее доцент кафедры ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов рассказал, что дефицит витамина D чаще всего проявляющегося зимой и в начале весны, когда организму не хватает солнечного света.