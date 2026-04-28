Депутат Миронов указал на дефицит иммуноглобулина для беременных в России Депутат Миронов: антирезусный иммуноглобулин отсутствует в 75 регионах России

Москва28 апр Вести.Дефицит антирезусного иммуноглобулина зафиксирован в 75 регионах России. Об этом заявил депутат Госдумы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru.

По его словам, препарат, необходимый для сохранения здоровья беременных женщин и предотвращения осложнений, отсутствует в значительной части страны. Миронов подчеркнул, что перебои с поставками происходят не впервые и могут негативно сказаться на демографической ситуации.

В связи с этим парламентарий призвал Генпрокуратуру вмешаться и проверить причины дефицита. Миронов считает, что проблема может быть связана с экономией бюджетных средств на закупках и производстве, а также с тем, что в России действует только один производитель препарата, чьих мощностей недостаточно.

Значит, надо помогать расширять производство или закупать больше импортных аналогов. Так или иначе, препарат следует поставить в больницы подчеркнул Миронов

По его мнению, беременные женщины не должны сталкиваться с необходимостью искать жизненно важный препарат в других регионах или приобретать его за собственные средства по завышенным ценам.

Ранее российский геронтологический научно-клинический центр (РГНКЦ) представил исследование, согласно которому 62% россиян старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарств. При этом около 6% пациентов принимают более десяти лекарств одновременно, а максимальный зафиксированный показатель составил 17.