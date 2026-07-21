Производители БАДов попросили ужесточить контроль за товарами на маркетплейсах "Ведомости": СП БАД попросил правительство ужесточить контроль на маркетплейсах

Москва21 июл Вести.Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо организации.

В письме организации говорится, что действующие правила не позволяют полноценно пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции.

Союз производителей биологически активных добавок к пище обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах сказано в публикации

Производители БАДов настаивают на том, чтобы контроль охватывал всю информацию в карточках товаров. В СП БАД отмечают, что текущие механизмы автоматической проверки маркетплейсов не затрагивают описание свойств продукции, изображения упаковки и категории товаров. Таким образом недобросовестные продавцы способны создавать ложные представления о свойствах и происхождении продукции при помощи фотографий или описания.

Кроме того, производители также выступают за сокращение сроков запуска механизма проверки, который на данный момент запланирован на 1 марта 2027 года. В СП БАД выделяют еще одну проблему — отсутствие единых критериев оценки товарных карточек.

Ранее врач частной клиники Олеся Дунаевская также рассказала, что биологически активные добавки, которые продаются на интернет-площадках, могут быть смертельно опасными.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников также заявил, что недопустимо принимать БАДы без предварительной консультации с терапевтом.