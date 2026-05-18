Роспотребнадзор заблокировал более 13,6 тыс. ресурсов по продаже запрещенных БАД

Москва18 мая Вести.В России заблокированы свыше 13,6 тысячи ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Работа по выявлению и удалению порталов, осуществляющих продажу запрещенных биологически активных добавок, продолжается, заявили представители службы.

По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано более 13,6 тыс. подобных площадок говорится в публикации

В сообщении говорится, что данные ресурсы занимались розничной торговлей опасной и непрошедшей госрегистрацию продукцией, такой как "ГАБА (GABA) 500 mg"и "Моринга, капсулы - листья (Moringa Oleifera)".

В ведомстве настоятельно рекомендовали гражданам приобретать БАД только у официальных продавцов.

Ранее стало известно, что с декабря 2025 года по февраль 2026 года траты россиян на БАД и спортивное питание выросли в 2,5 раза.