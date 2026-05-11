Роспотребнадзор за неделю заблокировал более 1 тыс. ресурсов по продаже БАД

Москва11 мая Вести.В России за неделю заблокировали более тысячи интернет-ресурсов по продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД). Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего же заблокировано 12,4 тыс. подобных площадок, сообщает ТАСС.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России отмечается в сообщении ведомства

Среди запрещенных интернет-ресурсов – сайты, на которых предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни - "Витамин Д3 50000 NOW 50 капсул Vitamin D3 NOW Foods США". Среди опасной продукции также был представлен "Микродозинг Красный Мухомор 60 капсул по 0.35 гр. Вакуум" и продукция, не прошедшая государственную регистрацию - "Бустер тестостерона для мужчин Testo PRO 60 капсул, потенция".