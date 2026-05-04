Москва4 маяВести.Контролирующие органы приняли решение изъять из оборота крупную партию минеральной воды Baikal Pearl. По информации РБК, соответствующее распоряжение сделали специалисты Роспотребнадзора.
Таким образом, в рамках системы маркировки "Честный знак" была заблокирована продажа 112 тысяч бутылок, которые временно недоступны для приобретения в магазинах.
Ограничения коснулись воды в стеклянных бутылках объемом 0,53 литра. Партия была произведена 22 августа 2025 года, срок годности продукции, согласно этикетке, истекал 28 августа 2027 года.
В Роспотребнадзоре пояснили, что данная партия может быть связана с инцидентом, повлекшим причинение вреда здоровью. До завершения расследования реализация сотен тысяч бутылок приостановлена.
В январе 2026 года система маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора приостановила продажу четырех видов сладкого напитка Aloe Vera. В общей сложности под блокировку попали 22,5 миллиона бутылок.