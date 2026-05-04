В России остановлена продажа сотен тысяч бутылок потенциально опасной минералки "Честный знак" приостановил продажу 112 тысяч бутылок воды Baikal Pearl

Москва4 мая Вести.Контролирующие органы приняли решение изъять из оборота крупную партию минеральной воды Baikal Pearl. По информации РБК, соответствующее распоряжение сделали специалисты Роспотребнадзора.

Таким образом, в рамках системы маркировки "Честный знак" была заблокирована продажа 112 тысяч бутылок, которые временно недоступны для приобретения в магазинах.

Ограничения коснулись воды в стеклянных бутылках объемом 0,53 литра. Партия была произведена 22 августа 2025 года, срок годности продукции, согласно этикетке, истекал 28 августа 2027 года.

В Роспотребнадзоре пояснили, что данная партия может быть связана с инцидентом, повлекшим причинение вреда здоровью. До завершения расследования реализация сотен тысяч бутылок приостановлена.

В январе 2026 года система маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора приостановила продажу четырех видов сладкого напитка Aloe Vera. В общей сложности под блокировку попали 22,5 миллиона бутылок.