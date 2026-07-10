В России пресекли продажу 21,5 млн лекарств с нарушениями Дубин: маркировка помогла пресечь продажу 21,5 млн лекарств с нарушениями

Москва10 июл Вести.За год в российских аптеках предотвращена попытка продать свыше 21,5 млн лекарств с нарушениями, из которых 300 тысяч — с истекшим сроком годности. Об этом в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.

Разрешительный режим охватывает лекарства с 1 июня прошлого года. За год уже предотвращено 21,5 миллиона попыток продать препараты с нарушениями, из них почти 300 тысяч — это просроченные лекарства рассказал Дубин

Ранее сообщалось, что в России остановлена продажа сотен тысяч бутылок потенциально опасной минералки.