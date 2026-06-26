Минпромторг: в России нелегальный оборот духов снизился на 78% с 2020-го

Минпромторг: нелегальный оборот духов в России сократился на 78% с 2020 года Минпромторг: в России нелегальный оборот духов снизился на 78% с 2020-го

Москва26 июн Вести.Благодаря внедрению системы маркировки доля незаконной парфюмерной продукции на российском рынке с 2020 года снизилась на 78%. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Михаил Юрин.

Духи — рыночный сегмент, крайне чувствительный к нелегальному обороту. Проблему решает маркировка, которая действует в отрасли с 2020 года. Такой механизм позволил рекордно снизить незаконный оборот духов — на 78% пояснил он

Юрин напомнил, что с 1 ноября 2024 года в России действует разрешительный режим для парфюма: продукция автоматически проверяется на кассе, и если обнаруживаются признаки фальсификата или проблемы с документацией, продажа блокируется.

На сегодняшний день благодаря этому механизму не допущено до покупателей 13,8 млн сомнительных товаров, из которых 35% — с признаками контрафакта.