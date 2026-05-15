Москва15 маяВести.Более 80 миллионов продаж нелегальной и небезопасной обуви удалось предотвратить благодаря маркировке, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
По информации ведомства, с 1 июля 2020 года в РФ введена обязательная маркировка обуви, с 1 ноября 2024 года установлен разрешительный режим.
За этот период удалось предотвратить продажу 84 миллионов единиц нелегальной и небезопасной обувиговорится в сообщении
Продавцов, которые торгуют обувью без нарушений, увеличилось более чем в 2 раза.