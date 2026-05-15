В России предотвратили продажу 84 млн единиц небезопасной обуви Роспотребнадзор предотвратил 84 млн продаж нелегальной и небезопасной обуви

Москва15 мая Вести.Более 80 миллионов продаж нелегальной и небезопасной обуви удалось предотвратить благодаря маркировке, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

По информации ведомства, с 1 июля 2020 года в РФ введена обязательная маркировка обуви, с 1 ноября 2024 года установлен разрешительный режим​​​.

За этот период удалось предотвратить продажу 84 миллионов единиц нелегальной и небезопасной обуви говорится в сообщении

Продавцов, которые торгуют обувью без нарушений, увеличилось более чем в 2 раза.