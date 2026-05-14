Россия вошла в топ-10 импортеров обуви из США РИА Новости: экспорт обуви из США в Россию вырос в 1,43 раза в марте

Москва14 мая Вести.В марте 2026 года экспорт обуви из США в Россию заметно вырос. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистики, поставки в стоимостном выражении увеличились до 2 млн долларов против 1,4 млн месяцем ранее, что соответствует росту примерно в 1,43 раза.

Март стал рекордным месяцем за всю историю наблюдений с 2002 года по объему импорта обуви из США в Россию. На этом фоне Россия заняла девятое место среди крупнейших покупателей американской обуви. Лидерами рынка стали Канада, Вьетнам и Великобритания.

Также отмечается рост поставок обуви в РФ из других стран, в частности, из Турции, а также из ряда европейских государств, включая Германию, Латвию и Италию.

Ранее эксперты не нашли ни одной оригинальной пары кроссовок Nike и Adidas в крупных торговых центрах российских городов. По данным издания Mash, из 1300 проверенных образцов в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Севастополе и Челябинске все оказались подделками.