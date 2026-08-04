Москва4 авгВести.Продажи в России более 70 тысяч бутылок с водой и газированными напитками из Армении приостановлены из-за нарушений, сообщает Центр развития перспективных технологий, который является оператором системы "Честный знак".
Отмечается, что приостановлена продажа более 70 тысяч бутылок воды и газировки из Армении, выпущенных в определенные даты. Речь идет о газированном напитке "Мохито" марки DARBAS, минеральной воде BJNI и природной воде "Просто Азбука".
По поручению Роспотребнадзора "Честный знак" приостановил продажу отдельных партий армянских напитков, производители которых нарушили обязательные требования к продукцииговорится в сообщении в Telegram-канале "Честного знака"
Благодаря системе маркировки купить заблокированные напитки нельзя ни в обычных магазинах, ни на маркетплейсах.
Ограничения действуют только для продукции, выпущенной в определённые даты, — остальные партии этих брендов продавать можнодобавляется в сообщении
В конце июля Россельхознадзор уничтожил большую партию роз из Армении.