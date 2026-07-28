Москва28 июл Вести.Сотрудники Россельхознадзора заблокировали попытку незаконного ввоза в Россию почти 40-тысячной партии цветов, следовавшей из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В публикации указывается, что под видом безалкогольных тонизирующих напитков перевозчик пытался доставить 39,2 тысячи свежесрезанных роз, выращенных в Армении.

Груз был перехвачен в зоне контроля Смоленской таможни. В контролирующем органе пояснили, что у водителя отсутствовали обязательные фитосанитарные сертификаты и необходимые товаросопроводительные акты. Несмотря на попытку скрыть характер груза, на упаковках были обнаружены фрагменты оригинальной маркировки, подтверждающей армянское происхождение продукции.

В ведомстве добавили, что вся изъятая партия цветов уничтожена. За нарушение действующих норм законодательства в отношении водителя транспортного средства было возбуждено административное дело.

Ранее Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз в Россию цветочной продукции из Армении с 22 мая. Ведомство объяснило свое решение защитой фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ. По некоторой информации, Армения лишится 90% доходов от экспорта цветов, если потеряет российский рынок.