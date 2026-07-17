Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для РФ Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для России

Москва17 июл Вести.Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветочной продукции для поставок в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что в текущем году объем импорта цветов из Ирана значительно превысил показатели аналогичного периода 2025 года.

По данным ведомства, в фитосанитарных сертификатах страной происхождения продукции указан Иран, однако по внешнему виду и особенностям упаковки она идентична цветам, ранее поставлявшимся из Армении.

Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию говорится в сообщении

С 22 мая 2026 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию цветочной продукции из Армении.