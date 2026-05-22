Москва22 мая Вести.Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды "Джермук" армянского производства. Сообщается в канале ведомства в "Максе".

В ведомстве объяснили, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке.

Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. [...] Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья говорится в сообщении

Об этом решении проинформирована Евразийская экономическая комиссия, а также уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.

Ранее Роспотребнадзор приостановил оборот некоторых партий минеральной воды "Джермук". Как сообщили в ведомстве, в воде выявили превышение содержания иона, хлоридов и сульфатов.