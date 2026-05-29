Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 миллионов единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук" сказано в сообщении

Уточняется, что производитель неоднократно нарушал требования законодательства о техническом регулировании. Так, в воде выявили превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов. Несоответствие состава может привести потребителей к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно повлиять на здоровье.

В Роспотребнадзоре добавили, что с начала 2026 года "Честный знак" по поручению ведомства уже заблокировал реализацию 38,4 млн бутылок "Джермук" в розничных и онлайн-магазинах.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды "Джермук" армянского производства.